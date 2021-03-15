Бензин на московских АЗС дорожает уже четвёртый месяц подряд

Цены на столичных заправках продолжают свой безостановочный рост вот уже как 13 недель. Так, например, за период с 9 по 15 марта больше всех подорожал бензин марки АИ-98 — на девять копеек — до 55,92 рубля за литр, сообщает РИА "Новости", ссылаясь на данные Московской топливной ассоциации.

Кроме того, на минувшей неделе по сравнению с предыдущей стоимость бензина АИ-92 выросла на семь копеек — до 44,81 рубля за литр. А за такой же объём АИ-95 придётся отдать 49,38 рубля. Вместе с этим подорожало и дизельное топливо. На сегодняшний день литр стоит уже почти 49 рублей.

Добавим, что в целом бензин и другие нефтепродукты на столичных автозаправках продолжают рост в стоимости с начала декабря 2020 года. По данным ассоциации, к настоящему моменту рост цен составил около двух-трёх процентов.

Напомним, ранее вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, заверил, что в 2021 году повышение цен на топливо будет держаться в пределах инфляции (то есть составит около 4%). Для сглаживания эффекта колебаний цен на мировом рынке на розничные цены эффективно действует демпфирующий механизм, отметил он.

Ранее Лайф писал, что в России за неделю подорожали сахар и картофель. Однако ценовые изменения коснулись не всех регионов страны.

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