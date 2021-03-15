Bloomberg: ЦБ РФ до конца года поднимет ключевую ставку
В марте этого, вероятно, не произойдёт.
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Центробанк России может поднять ключевую ставку с 4,25% до 5,5% до конца 2021 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Это произойдёт из-за роста инфляции и опасений от планов правительства по увеличению расходов. В феврале рост цен на продукты и слабый рубль повысили курс инфляции до 5,7%, что значительно превышает целевой показатель регулятора в 4%, отмечает агентство.
Однако, несмотря на ожидания экспертов о повышении ставки уже в марте, по данным издания, вероятнее всего, на ближайшем заседании ЦБ РФ этого не случится.
А ещё в феврале глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что повышение ключевой ставки до 5–6% планируется в течение трёх лет. При этом она отмечала, что всё будет зависеть от прогноза инфляции.
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