Режиссёр Масленников снимет продолжение культовой "Зимней вишни"
Новую часть посвятят жизни детей и внуков главных героев мелодрамы.
Кадр из фильма "Зимняя вишня". Фото © Кинопоиск
Режиссёр и народный артист РСФСР Игорь Масленников планирует снять четвёртую часть своего кинохита "Зимняя вишня". Он отметил, что сценарий уже давно готов — он был написан около 12 лет назад.
По словам Масленникова, каждый из трёх культовых фильмов "Зимняя вишня" был снят при определённой эпохе. Сейчас же началась другая эпоха, которую режиссёр хочет показать в продолжении.
"Первая "Вишня" была снята во время "застоя", в так называемые брежневские времена. Потом через несколько лет эти же герои оказались в "перестройке" Горбачёва. И третья "Вишня" была снята уже во времена полного разгрома страны с появлением товарища Ельцина", — пояснил Масленников в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".
Добавим, что продолжение "Зимней вишни" будет посвящено жизни детей и внуков главных героев.
Ранее Лайф писал, что режиссёр Джеймс Кэмерон сделал печальное заявление о судьбе "Аватара-2".
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