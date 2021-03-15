Режиссёр Масленников снимет продолжение культовой "Зимней вишни"

Режиссёр и народный артист РСФСР Игорь Масленников планирует снять четвёртую часть своего кинохита "Зимняя вишня". Он отметил, что сценарий уже давно готов — он был написан около 12 лет назад.

По словам Масленникова, каждый из трёх культовых фильмов "Зимняя вишня" был снят при определённой эпохе. Сейчас же началась другая эпоха, которую режиссёр хочет показать в продолжении.

"Первая "Вишня" была снята во время "застоя", в так называемые брежневские времена. Потом через несколько лет эти же герои оказались в "перестройке" Горбачёва. И третья "Вишня" была снята уже во времена полного разгрома страны с появлением товарища Ельцина", — пояснил Масленников в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

Добавим, что продолжение "Зимней вишни" будет посвящено жизни детей и внуков главных героев.

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