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Режиссёр Масленников снимет продолжение культовой "Зимней вишни"

Новую часть посвятят жизни детей и внуков главных героев мелодрамы.

15 марта 2021, 18:56
<p>Кадр из фильма "Зимняя вишня". Фото © <a href="https://www.kinopoisk.ru/picture/3460402/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Кинопоиск</a></p>

Кадр из фильма "Зимняя вишня". Фото © Кинопоиск

Режиссёр и народный артист РСФСР Игорь Масленников планирует снять четвёртую часть своего кинохита "Зимняя вишня". Он отметил, что сценарий уже давно готов — он был написан около 12 лет назад.

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По словам Масленникова, каждый из трёх культовых фильмов "Зимняя вишня" был снят при определённой эпохе. Сейчас же началась другая эпоха, которую режиссёр хочет показать в продолжении.

"Первая "Вишня" была снята во время "застоя", в так называемые брежневские времена. Потом через несколько лет эти же герои оказались в "перестройке" Горбачёва. И третья "Вишня" была снята уже во времена полного разгрома страны с появлением товарища Ельцина", — пояснил Масленников в интервью телеканалу "Санкт-Петербург".

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Добавим, что продолжение "Зимней вишни" будет посвящено жизни детей и внуков главных героев.

Ранее Лайф писал, что режиссёр Джеймс Кэмерон сделал печальное заявление о судьбе "Аватара-2".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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