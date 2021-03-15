В Крыму на случай засушливых периодов создали два водовода

В Крыму построили два водовода, которые будут работать даже в засушливое время. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы уже в ближайшее время ещё один серьёзный водовод в Севастополе запустим. У нас уже готов один водовод в Симферополе. То есть это водоводы, которые нам позволят гарантированно поставлять воду в засушливое время года", — сказал Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, деньги были выделены в рамках федеральной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

Проблемы с водоснабжением Крыма начались в 2014 году, когда Украина перекрыла подачу воды через Северо-Крымский канал. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратил внимание на заявление властей полуострова о внедрении технологий опреснения воды с привлечением некоей международной компании и пообещал сорвать проект. В Госдуме, комментируя заявление дипломата, указали на то, что планам Киева сбыться не суждено.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на всенародном референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Но, как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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