Цены на подсолнечное масло назвали рекордными за 200 лет

Стоимость подсолнечного масла достигла рекордных значений. Об этом заявил генеральный директор российского агрохолдинга "Русагро" Максим Басов.

"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", — приводит РИА "Новости" слова Басова.

По данным агрохолдинга, в декабре минувшего года цена на подсолнечник составляла 38 рублей за килограмм без НДС, в январе она выросла до 40 рублей. В феврале стоимость килограмма достигла 44 рублей, а в марте — уже 47 рублей. Как отметил Басов, правительство страны, вероятно, введёт пошлину на экспорт масла начиная с нового сезона.

"Но до конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52–54 рубля [за килограмм] на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов [за тонну] позволяет нам зарабатывать", — резюмировал Басов.

Напомним, в конце минувшего года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, а розничная цена — 110 рублей за литр.

Ранее в "Русагро" сообщили о росте цен на сахар в четвёртом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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