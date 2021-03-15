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Цены на подсолнечное масло назвали рекордными за 200 лет

Производители не исключают, что правительство введёт пошлины.

15 марта 2021, 19:43
<p>Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

Фото © ТАСС / Кухмарь Кирилл

Стоимость подсолнечного масла достигла рекордных значений. Об этом заявил генеральный директор российского агрохолдинга "Русагро" Максим Басов.

"Цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов, а цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет", — приводит РИА "Новости" слова Басова.

По данным агрохолдинга, в декабре минувшего года цена на подсолнечник составляла 38 рублей за килограмм без НДС, в январе она выросла до 40 рублей. В феврале стоимость килограмма достигла 44 рублей, а в марте — уже 47 рублей. Как отметил Басов, правительство страны, вероятно, введёт пошлину на экспорт масла начиная с нового сезона.

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"Но до конца этого сезона мы сможем доработать. Мы почти обеспечены подсолнечником до конца сезона, и мы планируем зарабатывать, потому что даже при цене 52–54 рубля [за килограмм] на подсолнечник с НДС сегодняшняя рекордная цена на масло 1,65 тысячи долларов [за тонну] позволяет нам зарабатывать", — резюмировал Басов.

Напомним, в конце минувшего года Минсельхоз, Минпромторг, ряд производителей и торговых сетей подписали соглашение, согласно которому предельная отпускная цена на подсолнечное масло установлена на уровне 95 рублей за литр, а розничная цена — 110 рублей за литр.

Ранее в "Русагро" сообщили о росте цен на сахар в четвёртом квартале 2020 года на 78% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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