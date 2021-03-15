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В Ираке ракетами типа "Катюша" обстреляли базу с военными США

15 марта 2021, 19:41
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

В Ираке подверглась ракетному обстрелу база национальной армии, на которой находятся американские войска. Об этом сообщает телеканал "Ас-Сумария". Как отмечается, речь идёт о базе Баляд в провинции Салах-эд-Дин.

По данным телеканал, ракеты типа "Катюша" упали на окраине базы. Их было по меньшей мере пять. Взрывы прогремели на безлюдной местности, пострадавших нет.

В США рекомендовали снизить число жертв среди гражданских при авиаударах в Сирии и Ираке

В США рекомендовали снизить число жертв среди гражданских при авиаударах в Сирии и Ираке

Напомним, что в феврале США по приказу президента Джо Байдена нанесли авиаудар по объектам в Сирии, которые могут быть связаны с иранским ополчением. Авиаудар стал ответом на ракетный обстрел со стороны Ирана, который был зафиксирован в Багдаде 22 февраля. По данным СМИ, во время удара погибло несколько человек. В Пентагоне сообщили об уничтожении девяти объектов. После этого СМИ сообщали, что власти США повысили уровень угрозы своим солдатам в Ираке. 3 марта по базе с военными США в Ираке уже был нанесён удар, но также никто не пострадал.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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