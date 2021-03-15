В Дании предложили разрешить десятилетним менять пол

Как уточняется, опрошенные членами совета врачи, исследователи и родители в основном считают, что дети, испытывающие гендерную дисфорию, именно в данном возрасте утверждаются в своём ощущении того, к какому полу они принадлежат.

Левые партии парламента страны, в том числе правящие социал-демократы, такую инициативу уже поддержали. Остальные высказались по этому поводу отрицательно и предупредили, что такой шаг Правительства Дании может сделать детей с дисфорией "жертвами эксперимента". Как отмечается, информации о том, помогает ли в вопросах подростковой трансгендерности юридическая смена пола, пока недостаточно, чтобы делать из этого выводы. Также неизвестно, какая доля "сменивших пол" таким образом в будущем жалеют о своём решении.