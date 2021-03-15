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В Дании предложили разрешить десятилетним менять пол

При этом не все политики страны поддерживают такую идею.

15 марта 2021, 22:44
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Этический совет в Дании рекомендовал государственным органам разрешить 12-летним и даже 10-летним детям юридическую смену пола. Об этом пишет издание Berlingske.

Как уточняется, опрошенные членами совета врачи, исследователи и родители в основном считают, что дети, испытывающие гендерную дисфорию, именно в данном возрасте утверждаются в своём ощущении того, к какому полу они принадлежат.

Братья-близнецы исполнили свою мечту и стали сёстрами, одновременно сменив пол: фото до и после

Братья-близнецы исполнили свою мечту и стали сёстрами, одновременно сменив пол: фото до и после

Левые партии парламента страны, в том числе правящие социал-демократы, такую инициативу уже поддержали. Остальные высказались по этому поводу отрицательно и предупредили, что такой шаг Правительства Дании может сделать детей с дисфорией "жертвами эксперимента". Как отмечается, информации о том, помогает ли в вопросах подростковой трансгендерности юридическая смена пола, пока недостаточно, чтобы делать из этого выводы. Также неизвестно, какая доля "сменивших пол" таким образом в будущем жалеют о своём решении.

Ранее Минобороны США подтвердило, что военные страны могут сделать операцию по смене пола бесплатно в рамках пакета медицинских льгот в соответствии с указом президента Джо Байдена.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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