В Дании предложили разрешить десятилетним менять пол
При этом не все политики страны поддерживают такую идею.
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Этический совет в Дании рекомендовал государственным органам разрешить 12-летним и даже 10-летним детям юридическую смену пола. Об этом пишет издание Berlingske.
Как уточняется, опрошенные членами совета врачи, исследователи и родители в основном считают, что дети, испытывающие гендерную дисфорию, именно в данном возрасте утверждаются в своём ощущении того, к какому полу они принадлежат.
Левые партии парламента страны, в том числе правящие социал-демократы, такую инициативу уже поддержали. Остальные высказались по этому поводу отрицательно и предупредили, что такой шаг Правительства Дании может сделать детей с дисфорией "жертвами эксперимента". Как отмечается, информации о том, помогает ли в вопросах подростковой трансгендерности юридическая смена пола, пока недостаточно, чтобы делать из этого выводы. Также неизвестно, какая доля "сменивших пол" таким образом в будущем жалеют о своём решении.
Ранее Минобороны США подтвердило, что военные страны могут сделать операцию по смене пола бесплатно в рамках пакета медицинских льгот в соответствии с указом президента Джо Байдена.
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