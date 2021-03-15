Российские учёные создали плёнку-сенсор для выявления пестицидов на овощах и фруктах
Она может значительно упростить и удешевить процесс обнаружения химикатов.
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Российские ученые совместно с коллегами из Испании разработали гибкую плёнку-сенсор для обнаружения различных химикатов на поверхности овощей и фруктов. Они полагают, что изобретение найдёт применение в пищевой промышленности, сельском хозяйстве и медицине.
"Технология перспективна. На рынке уже есть решения портативных раман-установок, которые можно совместить с нашими плёнками-сенсорами. До этого в сенсорах использовались очень высокие концентрации серебра. Введение меламина помогло снизить эти показатели на порядок", — сообщила RT директор Научно-образовательного центра инфохимии Университета ИТМО Екатерина Скорб.
Исследователи говорит, что механизм действия плёнки прост. Небольшой кусочек плёнки нужно поместить на фрукт или овощ. Затем его смочить водой или спиртом, а затем исследовать рамановском спектрометре. Там можно распознать следы опасных химикатов.
Ранее Лайф рассказывал, что учёные из МФТИ, МИФИ и ФИАН на Большом адронном коллайдере в Европейском центре ядерных исследований обнаружили новый резонанс элементарной частицы.
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