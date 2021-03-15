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Категорий: 18

Месси повторил рекорд Хави по количеству сыгранных за "Барсу" матчей

В составе команды он вышел на поле в 767-й раз.

15 марта 2021, 21:42
<p>Фото © Getty Images</p>

Фото © Getty Images

Капитан "Барселоны" Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 27-го тура чемпионата Испании против "Уэски". Для него эта игра стала 767-й по счёту. Аналогичное рекордное количество матчей в футболке "Барсы" сыграл его бывший партнёр по команде полузащитник Хави.

Уже в следующем матче Месси имеет шанс обойти Хави по количеству игр и установить новое клубное достижение. Это может произойти во время игры против клуба "Реал Сосьедад". Встреча намечена на 21 марта.

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Ранее Месси установил очередной рекорд во время матча 18-го тура чемпионата Испании по футболу против "Гранады". Он стал первым игроком в истории чемпионата Испании, который забивал по десять голов на протяжении 15 сезонов подряд.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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