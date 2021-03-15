Кети Топурия блеснула стройной фигурой в бане после недавних родов
При этом артистка была без макияжа.
Кети Топурия блеснула стройной фигурой в бане после недавних родов. Видео © Instagram / keti_one_official
Солистка группы "А-Студио" Кети Топурия опубликовала ролик, в котором порадовала поклонников стройной фигурой, несмотря на то что только недавно родила.
Исполнительницу сняли на видео в бане. Перед подписчиками она предстала с двумя вениками в руках восседающей на полке, усыпанном еловыми ветками. На ней был купальник бежевого оттенка при полном отсутствии макияжа. Поклонники Топурии в очередной раз восхитились её фигурой.
Напомним, в конце января стало известно, что Кети Топурия родила сына. Отцом малыша является бизнесмен и дипломат Лев Деньгов. Пара узаконила отношения в прошлом году. Это второй ребёнок у певицы, она уже воспитывает дочь Оливию от первого брака с Львом Гейхманом.
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