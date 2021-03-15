"Что этот отмороженный вытворяет": Отец Тимати высмеял сына, увидев первую серию "Холостяка"

После премьеры восьмого сезона реалити-шоу "Холостяк", где героем стал рэпер Тимати, в Сети не утихают обсуждения. В стороне не осталась и сводная сестра исполнителя Аня Юнусова, которая решила провести краткое интервью с отцом. Она поделилась роликом, который вызвал волнение у фанатов Тимати, ведь на нём отец рэпера довольно неприятно отзывается о сыне, пишет "Блокнот".

Видео © Instagram / timati_blackstar_fan13

В видео Аня и отец сидят за столом в свете лампы и смотрят на ноутбуке первую серию реалити-шоу, 17-летняя девушка решает спросить у папы его мнение.

— Пап, что ты смотришь? — Смотрю, что этот отмороженный вытворяет. — В каждом его слове есть смысл? — Конечно, он же корифей мысли. Аня и Ильдар Юнусовы

Фото © Instagram / annayuni__

Такие явные ирония и неодобрение Ильдара удивили фанатов рэпера, ведь между отцом и сыном всегда было взаимопонимание, хоть мужчина и ушёл от жены, когда Тимуру (настоящее имя Тимати) и его брату Артёму было совсем мало лет. Вероятно, мужчина не одобрил желание сына завести новые отношения так скоро после предыдущих. Ильдар с теплотой относится к Анастасии Решетовой, с которой рэпер прожил вместе пять лет. А недавно модель приезжала к нему с сыном во Францию, чтобы дедушка провёл время с внуком.

Фото © Instagram / annayuni__ и timatiofficial