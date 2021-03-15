"Что этот отмороженный вытворяет": Отец Тимати высмеял сына, увидев первую серию "Холостяка"
Такую реакцию получила сводная сестра Тимати, когда спросила у отца его мнение.
После премьеры восьмого сезона реалити-шоу "Холостяк", где героем стал рэпер Тимати, в Сети не утихают обсуждения. В стороне не осталась и сводная сестра исполнителя Аня Юнусова, которая решила провести краткое интервью с отцом. Она поделилась роликом, который вызвал волнение у фанатов Тимати, ведь на нём отец рэпера довольно неприятно отзывается о сыне, пишет "Блокнот".
Видео © Instagram / timati_blackstar_fan13
В видео Аня и отец сидят за столом в свете лампы и смотрят на ноутбуке первую серию реалити-шоу, 17-летняя девушка решает спросить у папы его мнение.
— Пап, что ты смотришь?
— Смотрю, что этот отмороженный вытворяет.
— В каждом его слове есть смысл?
— Конечно, он же корифей мысли.
Фото © Instagram / annayuni__
Такие явные ирония и неодобрение Ильдара удивили фанатов рэпера, ведь между отцом и сыном всегда было взаимопонимание, хоть мужчина и ушёл от жены, когда Тимуру (настоящее имя Тимати) и его брату Артёму было совсем мало лет. Вероятно, мужчина не одобрил желание сына завести новые отношения так скоро после предыдущих. Ильдар с теплотой относится к Анастасии Решетовой, с которой рэпер прожил вместе пять лет. А недавно модель приезжала к нему с сыном во Францию, чтобы дедушка провёл время с внуком.
Фото © Instagram / annayuni__ и timatiofficial
С Анастасией рэпер расстался осенью 2020 года, и фанаты надеялись, что эта история всё-таки не закончилась. Однако модель уже хвастается в "Инстаграме" букетами от неизвестного дарителя и заявляет в ответ на вопрос о новых отношениях, что "свято место пусто не бывает". А Тимати вовсю отдыхает на Мальдивах с одной из участниц шоу "Холостяк", намекая на победительницу.
Фото © Instagram / timatiofficial