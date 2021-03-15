Семенович похвасталась стройной фигурой, забыв про отражение, где виден её реальный вес без фотошопа
Исполнительницу уличили в неаккуратном фотошопе.
41-летняя Анна Семенович вдохновилась отдыхом в Египте, о чём поспешила рассказать в своём инстаграме. Свои слова экс-солистка группы "Блестящие" подкрепила откровенными фото с яхты, на которых позировала в чёрном купальнике и белой рубашке.
И только фанаты начали делать комплименты её фигуре, отмечая, что певица похудела, самые внимательные юзеры заметили одну неприглядную деталь. На снимке, где Анна демонстрирует обнажённые ноги на палубе, её предательски выдало отражение, в котором она выглядела намного полнее.
Фото © Telegram / "Немалахов"
Звезда поспешила удалить неудачный кадр и заменить его на другой, который, по мнению пользователей, оказался "лучше отфотошоплен". Однако исходный снимок уже разлетелся по соцсетям. А ещё ранее в инстаграме экс-звезды "Дома-2" Рустама Солнцева тоже появился кадр якобы из сториз Анны, на котором она выглядит намного полнее, чем на фото в своём аккаунте.
Это же как надо не любить и не принимать себя и своё тело, чтобы удалять и снова перезаливать фото уже и с отфотошопленным отражением
Вторая фотка — себя отфотожабила, а отражение выдало её ножки 😂
Фото © Instagram / ann_semenovich, rustamsolncev_
Это уже лучше отфотошоплено, но лучше было бы просто обрезать. На видео же всё равно видны настоящие размеры, зачем такой явный фотошоп? Не всем быть худыми, ничего плохого нет в формах, ну а если хочется, можно же спортом заняться или к хирургу
Несколько дней назад Анна также откровенно рассказала в "Инстаграме" о том, почему она до сих пор не создала семью. "Мне так интересно играть свою судьбу, любить того, кого я хочу, петь песни, которые я хочу, спать с тем, с кем я хочу! <...> Меня можно осуждать, что в 40 лет я ещё не замужем и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так, как хочу" , — заявила певица, отметив, что недавно рассталась с мужчиной, потому что стала с ним несчастной.
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