Как железнодорожник с зарплатой в 20 тыс. покорил США, став диджеем с мировым именем за одну ночь

Накануне состоялось главное событие в мировой музыкальной индустрии — церемония награждения "Грэмми-2021", где главный приз среди диджеев забрал DJ Imanbek из Казахстана за ремикс на песню Roses рэп-исполнителя SAINt JHN. За предыдущий год он набрал на YouTube 235 млн просмотров, попал в пятерку U.S. Billboard Hot 100, а в британском хит-параде занял первое место.

Фото © Instagram / koyanbayevnurlan

Сам Иманбек хоть и говорил уверенно о своей победе, не мог поверить первое время, что ему всё-таки удалось это сделать. Его статуэтка "Грэмми" стала первой для Казахстана, поэтому имя парня прочно вошло в историю родной страны. Тем удивительнее тот факт, что ставший культовым ремикс получился у 20-летнего диджея спонтанно.

Фото © Instagram / imanbekmusic

В то время Иманбек из небольшого города Аксу учился в железнодорожном колледже Павлодара и работал на железной дороге сигналистом, получая около 20 тыс. рублей. Ни о каком великом будущем парень не грезил, хотя упорно занимался музыкой — папа в детстве научил его играть на гитаре, а затем пришло время и программ для обработки песен. Именно в ней студент и создал свой ремикс на Roses, пишет "Коммерсант".

Фото © Instagram / imanbekmusic

Изначально я не думал о том, что буду делать ремикс. Однажды в какой-то выходной день я проснулся и подумал: "Надо что-то замутить". Зашёл в свой плей-лист и стал думать, что бы переделать. Попалась песня Roses. Ну и погнали Иманбек Зейкенов

Фото © Instagram / usher

После оглушительного успеха ремикса, который завирусился во всех соцсетях, с парнем связался российский лейбл Effective Records, и его карьера пошла в гору. Иманбек бросил работу на ж/д станции и посвятил всё своё время творчеству, выступая с концертами и записывая новые треки, пишет "Спутник Казахстан". Ещё до "Грэмми" он успел поработать с такими звёздами, как Рита Ора, Usher, Marshmello, Дэвид Гетта, Дитер Болен (один из основателей Modern Talking) и группа Goodboys.

Фото © Instagram / imanbekmusic

Несмотря на всемирную славу, парень продолжает учиться по специальности "Организация перевозок". Никаких чётких планов он пока не строит — хочет лишь записать ещё не один хит. В "Инстаграме" сейчас он делится своей радостью от победы, поражая подписчиков своей простотой. Недавно он заявил им в прямом эфире, что даже в "майбахе" скучал по своей верной "Ладе-Приоре".

Я так соскучился по своей "Приоре", очень! Ребят, я приехал в отель на "майбахе", на заднем сиденье, но я всё равно хочу свою "Приору"... Иманбек Зейкенов

Именно эта песня открыла перед Иманбеком дорогу в высшую лигу музыкальной индустрии

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