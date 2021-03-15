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Серябкина надела крошечный купальник, который раскрыл, что она прятала под мешковатой одеждой

Видимо, не просто так звезда отправилась в бассейн, а для того, чтобы избавиться от последствий карантина.

15 марта 2021, 13:49

Фото © Instagram / seryabkina

Известная 35-летняя певица Ольга Серябкина, которая теперь выступает под псевдонимом Molly, успела завоевать сердца 3,2 млн пользователей Сети не только своими вокальными данными. Звезда регулярно демонстрировала фигуру в откровенных нарядах, и даже замужество не смогло её изменить. В этот раз певица показала, в каком виде отправилась в бассейн, однако многие отвлеклись вовсе не на её маленький купальник.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Ольга сделала селфи в зоне отдыха возле бассейна, похвалившись в сториз купальником необычного кофейного цвета, который подчеркнул пышные формы певицы. Однако то ли бикини оказалось слишком тесным, то ли звезда набрала пару лишних килограммов на карантине, но на снимке было отчётливо видно, как врезаются в бока шнурки от купальника и над ними нависают лишние сантиметры.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Поклонников певицы расстроили такие новости, ведь обычно к идеальной фигуре Ольги просто невозможно придраться. Смутило подписчиков и стремление звезды одеваться в мешковатые оверсайз-наряды, которые до этого она не признавала. Под её последним фото в пуховике в комментариях начался настоящий армагеддон.

Фото © Instagram / seryabkina

Фото © Instagram / seryabkina

Что за дикий oversize?

Timur___777__

Оль, заколебала... Оденься нормально, пожалуйста, не идёт тебе эта "хиромантия" современная

Kavabanga9350

Я не понимаю, почему красивые девушки с великолепным телом надевают такие уродские балахоны! Оля, вернись к своему прежнему стилю сексуальной одежды и отрасти волосы

Vfncko

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Авторы
Бояршина Анна
Бояршина Анна

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