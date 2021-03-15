"Будь проклята эта пандемия": Певица Слава сообщила о смерти матери
А пять лет назад она в результате автомобильной аварии потеряла отца.
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Певица Слава поделилась с подписчиками трагической новостью: месяц назад от болезни умерла её мать. Артистка отмечает, что они вместе с сестрой очень тяжело переживают утрату.
"Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днём всё хуже", — пишет звезда.
Слава добавила, что её мать всегда была позитивным и жизнерадостным человеком, причём здоровым. Певица винит в случившемся коронавирус: "Будь проклята эта пандемия!"
Артистка помимо этого рассказала, что пять лет назад в автокатастрофе погиб её папа. Он вёл здоровый образ жизни, а умер в автомобильной аварии: его сбили на светофоре. Певица призвала "беречь каждую секундочку со своими родными и близкими".
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о госпитализации Славы. Артистка упала во время прогулки в лесу и сломала руку. Врачи диагностировали тяжёлый перелом со смещением.
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