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"Будь проклята эта пандемия": Певица Слава сообщила о смерти матери

А пять лет назад она в результате автомобильной аварии потеряла отца.

15 марта 2021, 21:30

Фото © L!FE

Певица Слава поделилась с подписчиками трагической новостью: месяц назад от болезни умерла её мать. Артистка отмечает, что они вместе с сестрой очень тяжело переживают утрату.

"Я сейчас вообще ничего не могу. Только рыдать круглосуточно. Работа только спасает. Я держусь на людях, но нам с сестрой и всем очень плохо. И с каждым днём всё хуже", — пишет звезда.

Слава добавила, что её мать всегда была позитивным и жизнерадостным человеком, причём здоровым. Певица винит в случившемся коронавирус: "Будь проклята эта пандемия!"

Артистка помимо этого рассказала, что пять лет назад в автокатастрофе погиб её папа. Он вёл здоровый образ жизни, а умер в автомобильной аварии: его сбили на светофоре. Певица призвала "беречь каждую секундочку со своими родными и близкими".

"Я не чувствую руку". Певица Слава показала видео из больницы

"Я не чувствую руку". Певица Слава показала видео из больницы

Напомним, в декабре 2020 года стало известно о госпитализации Славы. Артистка упала во время прогулки в лесу и сломала руку. Врачи диагностировали тяжёлый перелом со смещением.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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