В Германии лишили родительских прав россиян, у которых забрали троих детей

Юлия Зайберт рассказала о том, что суд Германии с нарушениями лишил её с мужем родительских прав. Видео © LIFE

Окружной суд Темпельхоф-Кройцберг в Германии лишил родительских прав россиян Юлию и Евгения Зайберт, проживающих в Берлине. Ранее детей у них силой забрали.

"11 марта мы получили это решение о том, что мы лишены родительских прав. В нём по большей части содержится обоснование о том, какие мы плохие родители, какие у нас запущенные дети", — рассказала Юлия Лайфу.

При этом она заявляет, что югендамт — ведомство по делам молодёжи — никогда не изымает запущенных детей. По мнению Юлии, его интересуют здоровые дети.

Срочное ходатайство югендамта в суд с просьбой лишить родителей прав и передать детей под опеку государства было подано с серьёзными нарушениями, уверена россиянка. Письмо суд отправил напрямую Юлии, проигнорировав её адвоката, в обычном конверте 3 марта и дал лишь три дня на ответ. Однако дошло оно до адресата только 9-го числа. Мать уточнила, что обычно в таких ситуациях даётся от двух недель до месяца на ответ, "но точно не три дня".

Ещё одним ударом стало то, что из-за нарушений сроков судом семья была лишена процессуальной помощи и адвоката за счёт государства им более не положено. Кроме того, суд уточнил, что решение по делу окончательное и обжалованию не подлежит.

Родители сейчас не знают, где их дети, даже не имеют на руках постановления об изъятии. Юлия попыталась добиться свидания с детьми, но безуспешно. Согласно последнему ответу, в югендамте произошла рокировка. Женщину, которая вела это дело, сняли. Теперь за него будет отвечать её бывший начальник. По мнению Юлии, это произошло для того, чтобы югендамт смог "замести следы" изъятия детей.

"Я в любом случае не собираюсь сдаваться, пока Германия не выдаст мне моих детей. Пока я не в психушке, не в тюрьме, не убита полицией Берлина, я буду делать всё, на что способно моё тело, чтобы забрать моих детей живыми и уехать", — заключила Юлия.

Напомним, полиция ворвалась в дом русскоязычной семьи, проживающей в Берлине, 8 февраля. Правоохранители развели супругов по разным комнатам, после чего забрали троих детей. Как позже выяснилось, несовершеннолетних направили в клинику. В произошедшее уже вмешалось российское посольство, а вице-спикер Госдумы Пётр Толстой взял ситуацию под личный контроль.

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