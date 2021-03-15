На северо-востоке Москвы на двухлетнего ребёнка напала собака
Случилось это на лестничной площадке. Животное было без намордника.
Фото © ТАСС / Zuma / Europa Press
В Москве сегодня на двухлетнюю девочку напала собака. Это случилось на северо-востоке столицы, на улице Новгородской. Как сообщает прокуратура, животное набросилось на ребёнка на лестничной площадке.
"В этот момент на малолетнюю напала собака породы немецкая овчарка, которая находилась без намордника. Хозяин животного не смог оказать сопротивление, в результате ребёнок госпитализирован в медицинское учреждение", — отметили в прокуратуре.
А ранее в Москве под окнами многоэтажки нашли тело 14‑летней девочки со следами укусов собак. В роковую ночь школьница пришла к своему 15-летнему знакомому, подростки находились в квартире с двумя стаффордширскими терьерами. В свою очередь отец мальчика, он же и владелец псов, не нашёл связи между укусами его собак и гибелью школьницы. Смерть наступила из-за падения с высоты.
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