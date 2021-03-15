Тимошенко заявила о готовности создать коалицию со "Слугой народа" Зеленского

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ее политическая сила готова войти в коалицию с партией президента Владимира Зеленского "Слуга народа". В эфире телеканала "Украина-24" политик подчеркнула, что активных переговоров пока нет.

"Я могу сказать, что мое предложение ради того, чтобы спасти ситуацию, остаётся у них на столе. Но это их решение, продолжать ли этот хаос и безумие, ежедневное принятие решений против национальных интересов, или вернуться к возрождению величия Украины… Я думаю, что активных переговоров нет", – сказала Тимошенко.

Она заверила, что готова помогать властям развивать страну, "делить ответственность". При этом дала понять, что "Батьковщина", по её мнению, не имеет отношения к той ситуации, в которой сейчас находится Украина.

"Мы поможем собрать страну из этих осколков, в который вы ее завели", – подчеркнула Тимошенко.

Ранее же глава "Батьковщины" заявляла о существовании в Незалежной стратегии уничтожения украинцев. По её мнению, провальные действия властей страны во время пандемии коронавируса "поставили украинцев на грань выживания".

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