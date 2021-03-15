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В Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб — видео

После удара автомобиль вспыхнул.

15 марта 2021, 20:45

В Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб. Видео © LIFE

В Калининграде водитель, уходя от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в дерево. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Лайфа.

В региональном УМВД уточнили, что владелец автомобиля "КИА-Спектра" не остановился по требованию правоохранителей, после чего попытался скрыться. За правонарушителем началась погоня, в результате которой владелец авто въехал в дерево. Всё произошло в районе пересечения Ленинского проспекта с Барнаульской улицей прошлой ночью.

Момент гибели полицейского от удара отлетевшего после ДТП автомобиля попал на видео

Момент гибели полицейского от удара отлетевшего после ДТП автомобиля попал на видео

После столкновения машина загорелась. Находившийся в салоне авто 42-летний пассажир погиб на месте. А 34-летний водитель выжил в аварии, его уже задержали. Вероятно, в момент ДТП он был пьян, однако от медосвидетельствования он отказался. Кроме того, у водителя не было прав.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке столкнулись автомобиль такси и бронетранспортёр.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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