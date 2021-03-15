В Калининграде водитель во время погони влетел в дерево, один человек погиб. Видео © LIFE

В Калининграде водитель, уходя от полицейской погони, не справился с управлением и влетел в дерево. Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения, запись с которых оказалась в распоряжении Лайфа.

В региональном УМВД уточнили, что владелец автомобиля "КИА-Спектра" не остановился по требованию правоохранителей, после чего попытался скрыться. За правонарушителем началась погоня, в результате которой владелец авто въехал в дерево. Всё произошло в районе пересечения Ленинского проспекта с Барнаульской улицей прошлой ночью.

После столкновения машина загорелась. Находившийся в салоне авто 42-летний пассажир погиб на месте. А 34-летний водитель выжил в аварии, его уже задержали. Вероятно, в момент ДТП он был пьян, однако от медосвидетельствования он отказался. Кроме того, у водителя не было прав.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке столкнулись автомобиль такси и бронетранспортёр.

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