"Нашёл с кем бодаться": Во Владивостоке таксист не поделил дорогу с БТР — видео

Сегодня утром во Владивостоке столкнулись автомобиль такси и бронетранспортёр. Они заняли большую часть проезда на перекрёстке в районе улицы Снеговой. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в штабе Тихоокеанского флота, виноват водитель такси, который попытался вклиниться в колонну военной техники и не рассчитал скорость движения, поэтому врезался в бронетранспортёр. Некоторые очевидцы говорят обратное. По их словам, иномарка пыталась освободить место, а водитель броневика не рассчитал угол поворота, в результате чего произошло столкновение. При этом причина, по которой таксист не заметил перед собой столь габаритный транспорт, остаётся загадкой. Во всех подробностях предстоит разобраться специалистам.