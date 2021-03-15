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"Нашёл с кем бодаться": Во Владивостоке таксист не поделил дорогу с БТР — видео

Транспортные средства заняли полдороги, образовалась пробка.

15 марта 2021, 09:03

Во Владивостоке произошло столкновение такси с БТР. Видео © Соцсети

Сегодня утром во Владивостоке столкнулись автомобиль такси и бронетранспортёр. Они заняли большую часть проезда на перекрёстке в районе улицы Снеговой. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

Пока жители Владивостока активно обсуждают утреннее происшествие, сотрудники ГИБДД выясняют, кто же виноват в произошедшем.

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Как передаёт ТАСС со ссылкой на источник в штабе Тихоокеанского флота, виноват водитель такси, который попытался вклиниться в колонну военной техники и не рассчитал скорость движения, поэтому врезался в бронетранспортёр. Некоторые очевидцы говорят обратное. По их словам, иномарка пыталась освободить место, а водитель броневика не рассчитал угол поворота, в результате чего произошло столкновение. При этом причина, по которой таксист не заметил перед собой столь габаритный транспорт, остаётся загадкой. Во всех подробностях предстоит разобраться специалистам.

При этом в ГИБДД пока виновника не называют. Там также заявили, что в результате аварии никто не пострадал.

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В Улан-Удэ БТР столкнулся с внедорожником — видео

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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