Роскомнадзор потребовал снять все ограничения со страницы телеканала "Крым 24" в Instagram
В ведомстве назвали блокировку актом цензуры.
Фото © VK / Телеканал "Крым 24"
Роскомнадзор направил в компанию Facebook письмо с требованием снять ограничения со страницы российского телеканала "Крым 24" в "Инстаграме". Об этом сообщается на сайте ведомства.
"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым 24" в Instagram", — сказано в записи.
В письме отмечается, что частичная блокировка страницы нарушает ключевые принципы свободного распространения и доступа к информации, а также "является актом цензуры".
Напомним, страница регионального государственного телеканала "Крым 24" в "Инстаграме" была частично заблокирована из-за "накрутки лайков", однако в редакции считают, что настоящая причина ограничений кроется в праздновании седьмой годовщины Крымской весны.
Выбор редакции
Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с фильма "Крым. Путь на Родину"
Советник главы МВД Украины заявил о "сильном ударе и потрясении" для России
Опрос показал, сколько россиян останется без денег через неделю после увольнения
В Кремле не принимают на свой счёт слова Лукашенко об отсутствии друзей у Белоруссии
Соседи рассказали, что происходило в многоэтажке в Москве перед падением 14-летней девочки из окна — видео
Комментариев: 0