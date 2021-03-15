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Роскомнадзор потребовал снять все ограничения со страницы телеканала "Крым 24" в Instagram

В ведомстве назвали блокировку актом цензуры.

15 марта 2021, 08:26
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/albums-116028735?z=photo-116028735_457436229/photos-116028735" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Крым 24"</a></p>

Фото © VK / Телеканал "Крым 24"

Роскомнадзор направил в компанию Facebook письмо с требованием снять ограничения со страницы российского телеканала "Крым 24" в "Инстаграме". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым 24" в Instagram", — сказано в записи.

В письме отмечается, что частичная блокировка страницы нарушает ключевые принципы свободного распространения и доступа к информации, а также "является актом цензуры".

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Напомним, страница регионального государственного телеканала "Крым 24" в "Инстаграме" была частично заблокирована из-за "накрутки лайков", однако в редакции считают, что настоящая причина ограничений кроется в праздновании седьмой годовщины Крымской весны.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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