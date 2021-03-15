Роскомнадзор потребовал снять все ограничения со страницы телеканала "Крым 24" в Instagram

Роскомнадзор направил в компанию Facebook письмо с требованием снять ограничения со страницы российского телеканала "Крым 24" в "Инстаграме". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Facebook Inc. с требованием снять все ограничения, наложенные на аккаунт российского телеканала "Крым 24" в Instagram", — сказано в записи.

В письме отмечается, что частичная блокировка страницы нарушает ключевые принципы свободного распространения и доступа к информации, а также "является актом цензуры".

Напомним, страница регионального государственного телеканала "Крым 24" в "Инстаграме" была частично заблокирована из-за "накрутки лайков", однако в редакции считают, что настоящая причина ограничений кроется в праздновании седьмой годовщины Крымской весны.

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