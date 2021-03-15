В Перми вынесли приговор пенсионеру, перерезавшему трос промышленному альпинисту

Пенсионера из Перми, который летом 2019 года обрезал трос промышленному альпинисту, приговорили к одному году и шести месяцам ограничения свободы с обязательным наблюдением у психиатра. Судебный процесс проводился с участием присяжных заседателей. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Отмечается, что сторона обвинения просила приговорить 72-летнего пермяка к восьми с половиной лет лишения свободы. Изначально мужчину обвиняли по статье о покушении на убийство двух человек, но позже судья переквалифицировал её на менее тяжкую — угрозу убийством.

Сам пенсионер тяжело переживал произошедшее. На судебные заседания он приходил самостоятельно, убеждал суд, что убивать никого не хотел и испытывает стыд за случившееся. По словам осуждённого, таким образом он поступил из-за душевной травмы. Дело в том, что 30 лет назад в квартиру мужчины через окно залез грабитель, который чуть не убил ножом его 10-летнего сына.

Напомним, мужчина решил обрезать тросы альпинистам из-за того, что они работали около его окна. Сначала пенсионер обругал рабочих, а затем перешёл к действиям.

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