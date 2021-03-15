YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне"
В предупреждении отмечается, что видео "может оказаться неприемлемым" для некоторых пользователей.
Скриншот © LIFE
Видеохостинг YouTube ограничил показ фильма "Ржев. 500 дней в огне", который рассказывает о строительстве Ржевского мемориала и о Ржевской битве. Теперь запись могут посмотреть только пользователи старше 18 лет. Об этом в "Твиттере" написал журналист Константин Придыбайло.
Отмечается, что сервис также уберёт ролик из рекомендаций и продвижения. Кроме того, уже авторизованным пользователям, которые не попадают под возрастное ограничение, YouTube показывает предупреждение о том, что фильм "может оказаться неприемлемым".
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Стоит отметить, что в ролике содержатся кадры боевых действий из хроники, об ужасных событиях также рассказывают непосредственные их участники — ветераны.
Ранее Лайф рассказывал, что YouTube из-за неоднократной демонстрации сцен насилия ограничил доступ к фильму "Крым. Путь на Родину". Роскомнадзор потребовал от Google снять блокировку с ролика, назвав действия сервиса неприемлемыми.
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