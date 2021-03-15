Российские военные выразили обеспокоенность из-за переброски турецкой военной техники в Сирии

Российские военные обеспокоились из-за переброски техники вооружённых сил Турции в Сирии. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооружённых сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населённого пункта Айн-Исса провинции Ракка", — уточнил Карпов на брифинге.

По его словам, подобные действия Анкары нарушают статус-кво и подрывают усилия сторон по разрешению сирийского военного конфликта.

Ранее в Госдуме сообщили, что за время вооружённого конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.

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