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Российские военные выразили обеспокоенность из-за переброски турецкой военной техники в Сирии

Отмечается, что подобные действия нарушают статус-кво и подрывают усилия сторон по разрешению военного конфликта в САР.

15 марта 2021, 21:34
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Российские военные обеспокоились из-за переброски техники вооружённых сил Турции в Сирии. Об этом сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

"Российская сторона крайне встревожена переброской военной техники вооружённых сил Турции и проведением фортификационных работ на опорных пунктах в районе населённого пункта Айн-Исса провинции Ракка", — уточнил Карпов на брифинге.

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По его словам, подобные действия Анкары нарушают статус-кво и подрывают усилия сторон по разрешению сирийского военного конфликта.

Ранее в Госдуме сообщили, что за время вооружённого конфликта в Сирии погибло 112 российских военнослужащих.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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