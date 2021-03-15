В США самолёт рухнул чётко на машину и вспыхнул — видео
Выбор редакции
Российские учёные создали плёнку-сенсор для выявления пестицидов на овощах и фруктах
сегодня в 22:01
Месси повторил рекорд Хави по количеству сыгранных за "Барсу" матчей
сегодня в 21:42
"Я не дилетант, молчать не буду": Почему Плющенко взбесило фиаско 12-летней фигуристки
сегодня в 21:40
Из Монако выдачи нет: куда мог спрятать миллиарды владелец торговых сетей Spar и "Семья"
сегодня в 21:40
Бешеная птица: почему советские лётчики ненавидели самолёт Ту-104 и считали машину "проклятой"
сегодня в 21:40
Комментариев: 0