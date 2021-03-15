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Категорий: 18

В США самолёт рухнул чётко на машину и вспыхнул — видео

15 марта 2021, 22:03

Видео © twitter/BillyCorben

В США легкомоторный самолёт упал на автомобиль, который двигался по тихой улочке среди домов. Этот момент попал на видео.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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