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В России предложили регистрировать sim-карты через биометрию

Купить их можно будет в магазине, а вот начать использовать только через идентификацию личности.

15 марта 2021, 22:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности заключать договоры об услугах сотовой связи дистанционно при помощи биометрической идентификации. Текст документа появился в электронной базе данных нижней палаты парламента.

"Реализация проекта обеспечит возможность заключения договора о предоставлении услуг сотовой связи без необходимости посещения салона оператора сотовой связи. Подлинность личности будет определяться посредством инструментов биометрической идентификации и иных современных методов удалённой идентификации", — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас законы не позволяют оказывать подобную услугу, ограничивая порядок заключения договора связи личным присутствием. Отмечается, что в рамках эксперимента появится возможность запустить мобильное приложение, с помощью которого россиянин сам будет проходить идентификацию при помощи биометрии и регистрировать ранее купленную sim-карту.

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"Все приобретённые в экспериментальном порядке sim-карты частично заблокированы до прохождения процедуры регистрации, которая, в свою очередь, требует прохождения процедуры идентификации", — подчёркивается в записке к документу.

По мнению авторов идеи, её реализация позволит распространять sim-карты в "наиболее доступных для населения точках продаж" — магазинах, аптеках, заправках, пунктах выдачи заказов, что может привести к росту числа новых абонентов сотовой связи. Кроме того, это позволит бороться с "серым" рынком sim-карт, а также повысит налоговые отчисления за счёт выручки от продажи дополнительных контрактов на оказание услуг сотовой связи. Также сократится число социальных контактов, которые связаны с посещением салонов операторов связи.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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