Российский софт начнут предустанавливать на гаджеты Apple

С 1 апреля на новых устройствах Apple будет предложен выбор приложений в том числе от российских разработчиков. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Отмечается, что установка отечественных программ на iPhone, iPad будет необязательной. Пользователи увидят диалоговое окно с соответствующим предложением, но будет возможность убрать галочки напротив тех или иных приложений.

"Министерство вовсе не заинтересовано, чтобы популярные программы, включённые в список для обязательной предустановки, занимали доминирующее положение. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки", — отметили в министерстве.

В свою очередь, в американской корпорации данную информацию также подтвердили и уточнили, что выбор приложений от российских разработчиков при активации нового устройства будет предложен с 1 апреля.

Напомним, в январе правительство утвердило перечень российских приложений, которые будут рекомендованы для предустановки на смартфоны, компьютеры и умные телевизоры с 1 апреля 2021 года.

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