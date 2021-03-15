В Грузии назвали "единственного человека" в России, который может наладить отношения двух стран
По мнению экс-спикера, вести диалог с Москвой нужно.
Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ
Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что единственный человек, который может позитивно повлиять на отношения этой страны с Россией, — это президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, у нас очень серьёзные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно, негативно тоже, на российско-грузинские отношения, — это действительно Владимир Путин", — сказала Бурджанадзе в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Основным камнем преткновения в отношениях между Россией и Грузией Нино Бурджанадзе назвала абхазский и южноосетинский вопросы. Однако, по её мнению, диалог с Москвой нужно вести. Так как если есть желание реально изменить российско-грузинскую политику, то нужно "разговаривать с тем, кто может на неё реально повлиять".
Ранее Лайф писал, что политик обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре.
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