В Грузии назвали "единственного человека" в России, который может наладить отношения двух стран

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что единственный человек, который может позитивно повлиять на отношения этой страны с Россией, — это президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, у нас очень серьёзные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно, негативно тоже, на российско-грузинские отношения, — это действительно Владимир Путин", — сказала Бурджанадзе в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Основным камнем преткновения в отношениях между Россией и Грузией Нино Бурджанадзе назвала абхазский и южноосетинский вопросы. Однако, по её мнению, диалог с Москвой нужно вести. Так как если есть желание реально изменить российско-грузинскую политику, то нужно "разговаривать с тем, кто может на неё реально повлиять".

Ранее Лайф писал, что политик обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре.

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