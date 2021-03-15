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В Грузии назвали "единственного человека" в России, который может наладить отношения двух стран

По мнению экс-спикера, вести диалог с Москвой нужно.

15 марта 2021, 23:09
<p>Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ</p>

Фото © ТАСС / Анна Исакова / Пресс-служба Госдумы РФ

Бывший спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе считает, что единственный человек, который может позитивно повлиять на отношения этой страны с Россией, — это президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, у нас очень серьёзные проблемы с Россией, но я знаю, что единственный человек в России, который может повлиять позитивно, негативно тоже, на российско-грузинские отношения, — это действительно Владимир Путин", — сказала Бурджанадзе в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Основным камнем преткновения в отношениях между Россией и Грузией Нино Бурджанадзе назвала абхазский и южноосетинский вопросы. Однако, по её мнению, диалог с Москвой нужно вести. Так как если есть желание реально изменить российско-грузинскую политику, то нужно "разговаривать с тем, кто может на неё реально повлиять".

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Ранее Лайф писал, что политик обвинила власти Грузии в стремлении к диктатуре.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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