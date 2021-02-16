Ограбление с украинским акцентом: кто массово обчищает банковские ячейки в Москве

Источники Лайфа в правоохранительных органах сообщил, что на сегодняшний день установленная сумма ущерба от группировки воров достигла 431 млн рублей. Эта цифра не окончательная, потому что не все клиенты навещают свои ячейки регулярно. Практика показывает, что некоторые замечают пропажу только через несколько лет.

Все началось 9 февраля, когда в полицию обратился 35-летний Дмитрий А. и сообщил, что из двух его ячеек в банке РМП похитили 1,25 тысяч евро, $200 тысяч и 10 миллионов рублей. Общая сумма ущерба составила более 146 миллионов рублей.

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Во время расследования стало известно и о других случаях. Вскоре в полицию обратились клиенты других банков: из ячейки в банке "Агора" похитили 56 миллионов рублей, из "Ишбанка" — четыре миллиона рублей, из РМП — 142 миллиона рублей.

В серии краж подозревается организованная группировка, базирующаяся на Украине. Их целью являются мелкие частные банки, в депозитариях которых хранят крупные наличные средства в различных валютах. Банковские ячейки они открывают с помощью подбора ключей. Одного из участников группировки установили по камерам видеонаблюдения. Его также засекли на таможенном посту при въезде с Украины в Россию.

Простой алгоритм

По словам сотрудника одного из банков, ответственного за работу с клиентами, хранящими ценности в финансовой организации, у злоумышленников, после того как они попадают в депозиторий, времени на ограбление немного.

По правилам клиент, арендующий у банков ячейку, может находится в помещении хранилища не более 15 минут. Таким образом, действовать здесь могли высококвалифицированные взломщики.

Для того, чтобы попасть в депозиторий, необходимо арендовать ячейку.

— Сделать это достаточно просто — обычно нужен только паспорт, рассказал Лайфу банковский сотрудник. — У нас документ проверяется разными способами, после чего клиент оплачивает аренду и получает право хранить в банке ценности. Срок аренды составляет от одних суток и на неограниченный срок.

Сотрудники банка не знают, что хранят их клиенты, так как доступ в депозитарий, пока там находится арендатор ячейки они не имеют. Как правило, посетители не остаются в хранилище дольше 5-6 минут.

Правилами запрещено останавливать внутри какие-либо камеры — клиент должен быть уверен в полной секретности своих действий. Видеофиксация присутствует только на входе в помещение. Менеджер по работе с клиентами сопровождает посетителя только до входа в депозитарий.

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Тут есть еще один интересный нюанс. Поскольку банк не имеет доступа к информации о том, что хранят в своих ячейках клиенты, то и ответственности за то их содержимое перед ними, не несет.

— Да, мы несем ответственность только за сохранность и целостность самой ячейки, — подтверждает Лайфу сотрудник банка.

Таким образом, если что-то из ячейки что-то пропало, можно надеяться на помощь только правоохранителей.

Кстати, если срок аренды ячейки закончился, а клиент так и не забрал свое имущество, сначала банк пытается связаться с ним всеми возможными способами, после чего принимается решение о принудительном вскрытии ячейки. Содержимое изымается, составляется акт и отправляется на ответственное хранение в другое хранилище в течение последующих 5 лет.

Пропажи денег из банковских ячеек случаются регулярно, но не всегда об этом становится известно широкой публике. Чтобы не портить репутацию, банки предпочитают решать финансовый вопрос с пострадавшим клиентом приватно.

Где ещё побывали украинцы

Отметим, это не первый случай участия гостей из Украины в ограблении банков. В сентябре 2019 года в Омске правоохранители задержали двух выходцев из этой республики. На момент задержания злоумышленники успели изготовить и отправить на родину 30 слепков от замков от банковских ячеек для изготовления ключей-дубликатов.

В тот раз вскрывать сейфы украинцы не стали, видимо, рассчитывая на следующий визит. Необычная медлительность и частые визиты клиентов заставили банковскую охрану сообщить о происходящем в полицию. За мошенниками немедленно установили слежку. Почувствовав неладное, украинцы попытались по-тихому сбежать на родину, но не успели.

До этого по схожему сценарию кражи из банковских ячеек происходили в Тюмени, Екатеринбурге, Брянске и Казани.

А в 2018 году всем миром ловили банду выходцев из Украины, которая орудовала в Белоруссии, Узбекистане, Молдове, России, Латвии, Азербайджане, Македонии и на Украине. В 2015-2016 гг. воры успели похитить имущество 55 держателей ячеек в 14 банках. Тогда им достались почти 5 миллионов долларов США, 549 тысяч евро, почти 25 тысяч фунтов стерлингов, более 8 миллионов гривен, 147 тысяч рублей, 30 500 венгерских форинтов, а также золотые слитки, украшения, коллекционные монеты и марки. Сейчас все участники банды арестованы и находятся в местах не столь отдалённых.

А в конце прошлого года жертвой такого же воровства мог стать бывший замглавы УМВД России по Новосибирской области Вячеслав Певнев. Лайф писал о том, что из ячейки в депозитарии "Альфа-банка", которая, вероятно, принадлежала бывшему правоохранителю пропало 130 млн рублей. Впрочем, причастны ли к этому преступлению задержанные украинцы следствию еще только предстоит выяснить.

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