Ветеран КГБ рассказал о предателе из Москвы, который подставил "Альфу" в Литве

По его словам, некто звонил из здания ЦК КПСС.

Националисты из Литвы, а также стоявшие за ними сотрудники крупнейших западных спецслужб в начале 1991 года заранее узнали, что в Вильнюс прибудут советские спецподразделения, в том числе группа "Альфа". Об этом их предупредил человек, позвонивший из здания ЦК КПСС в Москве, после чего радикалы и их кураторы организовали провокацию в отношении силовиков, расстреляв жителей литовской столицы. Об этом рассказал ветеран КГБ СССР Юрий Кобяков, сообщает РИА "Новости".

Как он рассказал в журнале "Национальная оборона" в своей статье "Литовская ССР, 1988–1990 годы: перестройка или предательство?" — в конце 1980-х годов к числу его должностных обязанностей относилось, в частности, изучение обстановки в Прибалтике.

"Объём информации из этих республик, в том числе по линии органов КГБ, давал возможность руководителям КПСС понимать, что в действительности происходит в Прибалтике и других регионах и чем всё это неминуемо может закончиться", — поведал Кобяков.

Среди прочего до руководства компартии доносились сведения о деятельности литовской сепаратистской организации "Саюдис" ("Движение"), которая заявляла, что для неё главной целью является "восстановление независимости Литвы".

Из-за того что обстановка в Литовской ССР накалялась и местные националисты и сепаратисты продолжали захватывать власть, 8–9 января 1991 года в страну были переброшены военнослужащие 76-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии и других частей. Спустя несколько дней президент СССР Михаил Горбачёв был вынужден потребовать отмены антиконституционных актов в Литве и восстановления действия Конституции СССР. Кобяков сообщил, что решался вопрос о наведении порядка в этой прибалтийской республике и введении особого порядка управления ею.

"Важно отметить, что в эти дни органами госбезопасности был зафиксирован звонок лидеру националистов Ландсбергису (ставшему к тому времени председателем Верховного совета Литвы) из здания ЦК КПСС, в ходе которого неустановленный московский абонент сообщил ему о детальных планах действий советских силовиков и прибывшей в Вильнюс группы "Альфа", которая должна была вместе с десантниками взять под контроль телецентр и телевизионную башню в литовской столице", — указал Кобяков.

Он добавил, что после получения этой информации "саюдистами" и их кураторами из западных спецслужб была организована массовая "акция протеста против захвата телебашни", а на крышах рядом стоявших домов были размещены их снайперы, которые "безжалостно расстреливали толпу своих соотечественников". В результате погиб и лейтенант "Альфы" (группы "А" седьмого управления КГБ СССР) Виктор Шатских, которого убили выстрелом в спину.