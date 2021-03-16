В России предложили увеличить тюремный срок за систематическое пьяное вождение

В России могут усилить наказание за систематическое вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. МВД по поручению вице-премьера Юрия Борисова разработало такие поправки к Уголовному кодексу РФ. Так, предлагается поднять с двух до трёх лет максимальный тюремный срок за это преступление.

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на подготовленный министерством законопроект, изменения предлагается внести в статью 264.1 УК РФ. Наказывать пьяных водителей-рецидивистов предлагается штрафом в размере до 500 тысяч рублей, исправительными работами на срок до двух лет, принудительными на срок до трёх лет или лишением свободы на срок до трёх лет.

Сейчас же за повторное вождение автомобиля в нетрезвом состоянии могут в том числе обязать выплатить штраф до 300 тысяч рублей, отправить за решётку на срок до двух лет. Как отмечают в пояснительной записке к документу, всё это не сдерживает любителей спиртного.

"На бытовом уровне подобные нарушения продолжают ассоциироваться с незначительным правонарушением, и лица, злоупотребляющие алкогольными напитками, снова садятся пьяными за руль", — отмечают инициаторы изменений.

По данным газеты, предложение уже поддержано в Генпрокуратуре, Верховном суде, Следственном комитете и Государственно-правовом управлении Президента РФ.

Лайф ранее рассказывал о планах МВД усилить ответственность граждан и за другие правонарушения. К примеру, лихачество.

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