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Украинские СМИ назвали "вопрос жизни и смерти" для Киева

Национализация авиазавода может спровоцировать иски от иностранных инвесторов.

16 марта 2021, 01:11
<p>Фото © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ИТАР-ТАСС / Марина Лысцева

Украинские средства массовой информации активно обсуждают ситуацию вокруг национализации авиастроительного завода "Мотор Сич". По мнению издания "Главред", то, как с этим будет развиваться ситуация, — вопрос жизни и смерти для Киева. Переход предприятия в государственную собственность там назвали верным шагом, ведь оно имеет огромное значение для обороноспособности. Но будут и последствия — возмущение китайских инвесторов.

"Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить два миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем", — пишет автор материала.

Издание отмечает, что вопрос национализации предприятия был поднят США, но это соответствует и интересам Киева. Однако пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить предприятие работой после его возврата государству.

США обеспокоились планами Китая купить украинский завод "Мотор Сич"

США обеспокоились планами Китая купить украинский завод "Мотор Сич"

"Хотя ни Соединённым Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина всё покупала у них", — подчёркивает автор.

Напомним, добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич" решил Совет национальной безопасности и обороны Украины. В ответ на решение Киева национализировать авиапредприятие "Мотор Сич" Китай решил налаживать партнёрские отношения в Крыму.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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