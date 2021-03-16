Украинские СМИ назвали "вопрос жизни и смерти" для Киева

Украинские средства массовой информации активно обсуждают ситуацию вокруг национализации авиастроительного завода "Мотор Сич". По мнению издания "Главред", то, как с этим будет развиваться ситуация, — вопрос жизни и смерти для Киева. Переход предприятия в государственную собственность там назвали верным шагом, ведь оно имеет огромное значение для обороноспособности. Но будут и последствия — возмущение китайских инвесторов.

"Выбирая между подрывом обороноспособности Украины и выплатой компенсации, решение очевидно: лучше заплатить два миллиарда долларов, чем потерять предприятие совсем", — пишет автор материала.

Издание отмечает, что вопрос национализации предприятия был поднят США, но это соответствует и интересам Киева. Однако пока нет ясности, сможет ли Украина воспользоваться ситуацией и обеспечить предприятие работой после его возврата государству.

"Хотя ни Соединённым Штатам, ни Европе невыгодно, чтобы мы все эти товары производили сами. Они заинтересованы, чтобы Украина всё покупала у них", — подчёркивает автор.

Напомним, добиться возврата государству авиастроительного предприятия "Мотор Сич" решил Совет национальной безопасности и обороны Украины. В ответ на решение Киева национализировать авиапредприятие "Мотор Сич" Китай решил налаживать партнёрские отношения в Крыму.

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