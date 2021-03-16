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Минцифры предложило выдавать медикам и учителям планшеты с российским ПО

Инициатива станет частью программы по поддержке IT-индустрии.

16 марта 2021, 01:38
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Медицинских работников и учителей предлагают обеспечить планшетами с предустановленным российским программным обеспечением. Соответствующая инициатива Минцифры РФ уже была направлена вице-премьеру Дмитрию Чернышенко, пишет газета "Ведомости".

Планируется, что гаджеты будут работать на базе отечественной мобильной ОС "Аврора". В целом эта инициатива входит в программу поддержки развития отечественной IT-индустрии.

"В 2021 г. ведутся подготовительные мероприятия, готовятся нормативные акты, осуществляется портирование существующих и используемых в работе сотрудниками образования и здравоохранения российских приложений на операционной системе "Аврора", — сообщил изданию замглавы Минцифры Андрей Черненко, уточнив, что оснащение предполагают проводить в 2022 году.

Инициатива может быть закреплена в качестве постановления правительства уже в марте этого года, а ответственными за его выполнение станут Минцифры, Минфин, Минздрав и Минпросвещения, отмечает издание.

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Также сегодня Лайф сообщал, что российский софт начнут предустанавливать на гаджеты Apple. По данным СМИ, Минцифры и американская компания пришли к соглашению.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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