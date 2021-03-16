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СМИ: Самолёт S7 вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Пассажирам предоставили резервный борт, и они отправились к пункту назначения.

16 марта 2021, 01:43

Фото © ТАСС / Ладислав Карпов

Вылетевший из Новосибирска в Иркутск самолёт авиакомпании S7 вскоре после взлёта вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, после благополучной посадки пассажиров пересадили на другой самолёт. Резервным бортом они были отправлены в Иркутск.

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Ранее Лайф рассказывал о другом подобном случае. Самолёт S7 13 марта экстренно приземлился в Тюмени из-за отказа двигателя.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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