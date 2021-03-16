Мэр Калуги назвал свой город "практически непригодным для жизни"
Он также порекомендовал различным службам из-за плохой погоды "готовиться к самому худшему варианту".
Фото © VK / Дмитрий Денисов
Мэр Калуги Дмитрий Денисов возмутился работой коммунальных служб и заявил, что из-за погоды город в эти дни "практически стал непригоден для жизни". Об этом он сказал на совещании в городской управе, запись заседания опубликована в "Ютубе".
Градоначальник рассказал, что вышел гулять на улицу с собакой, где домашний питомец смог "перемещать его по льду", а самому Денисову, который назвал себя человеком достаточно плотного телосложения, можно было даже не переставлять ноги.
"Понятно, что всю пескосоляную смесь, которая была на тротуарах, если она была на каких-то участках, смыло водой. Ручьи текут... Сейчас, конечно, перемещаться по тротуарам в городе просто опасно. Поэтому давайте по максимуму выложимся. Надо засыпать таким слоем песка, чтобы он долго смывался. Во дворах тоже скользко, просто безобразно. Город практически стал непригоден для жизни в эти дни", — отметил мэр Калуги.
Денисов добавил, что понимает, такая погода бывает не каждый год, но призвал городские службы "готовиться к самому худшему варианту".
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