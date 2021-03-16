Раскрыты данные о попытке США заставить Бразилию не покупать вакцину "Спутник V"

Американские чиновники пытались давить на Бразилию, чтобы отговорить её от намерений покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". На соответствующий доклад властей США обратили внимание разработчики российского препарата.

В англоязычном официальном микроблоге препарата в Twitter опубликована выдержка из доклада американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS). В отчёте за 2020 год говорится, что представители США "использовали дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки" для противодействия усилиям ряда стран, якобы стремящихся "в ущерб безопасности США" усилить свое влияние в данном регионе. Отмечается, что это в том числе РФ, Венесуэла и Куба.