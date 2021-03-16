Раскрыты данные о попытке США заставить Бразилию не покупать вакцину "Спутник V"
Однако такая договорённость уже достигнута, будет поставлено 10 млн доз.
Фото © ТАСС / Бобылев Сергей
Американские чиновники пытались давить на Бразилию, чтобы отговорить её от намерений покупать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". На соответствующий доклад властей США обратили внимание разработчики российского препарата.
US Dep. of Health publicly confirmed that it pressured Brazil against Sputnik V.— Sputnik V (@sputnikvaccine) March 15, 2021
We believe countries should work together to save lives. Efforts to undermine the vaccines are unethical and are costing lives.
👇https://t.co/Ga5i4zvbCt P.48 pic.twitter.com/A6wyKOkc8t
В англоязычном официальном микроблоге препарата в Twitter опубликована выдержка из доклада американского департамента здравоохранения и социальных служб (HHS). В отчёте за 2020 год говорится, что представители США "использовали дипломатические отношения в регионе Северной и Южной Америки" для противодействия усилиям ряда стран, якобы стремящихся "в ущерб безопасности США" усилить свое влияние в данном регионе. Отмечается, что это в том числе РФ, Венесуэла и Куба.
"Министерство здравоохранения США публично подтвердило, что оно оказывало давление на Бразилию по поводу "Спутника V". Мы считаем, что страны должны сотрудничать, чтобы спасать жизни. Усилия, направленные на подрыв вакцин, неэтичны и стоят жизней", — подчёркивается в микроблоге российской вакцины.
Ранее Лайф рассказывал, что Бразилия подписала контракт на покупку 10 миллионов доз российской вакцины "Спутник V". Препарат поступит тремя партиями в апреле, мае и июне.
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