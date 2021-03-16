В Москве полицейский на служебном авто с мигалкой сбил перебегавшего дорогу школьника — видео

В Москве полицейский на служебном автомобиле с мигалкой сбил школьника. Видео © LIFE

В Москве лейтенант полиции на служебном автомобиле с включённым проблесковым маячком сбил 11-летнего школьника, который перебегал дорогу в неположенном месте. Инцидент произошёл на улице Шипиловской. Об этом Лайфу сообщил источник.

ДТП случилось, когда мальчик возвращался домой из школы с дополнительных занятий по английскому языку. По данным нашего собеседника, мама пострадавшего работает в этом учебном заведении педагогом-психологом. Женщине неизвестно, почему сын перебегал дорогу там, где нельзя, и делал ли он так раньше.

Отмечается, что в момент инцидента правоохранитель находился на службе и был трезв. Мальчика госпитализировали с сотрясением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой, но родители планируют забрать его домой.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Лайф рассказывал, что в Чебоксарах автоледи сбила пенсионерку на пешеходном переходе и скрылась с места ДТП. Позже её нашли и уже привлекли к ответственности.

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