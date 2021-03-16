В Москве музыканта известной кавер-группы задержали с крупной партией наркотиков
Правоохранители возбудили уголовное дело.
Фото © Instagram / ivanbudaev
В Москве был задержан музыкант известной кавер-группы What's Up Band Иван Будаев, при себе у него обнаружены наркотики. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Задержание молодого человека произошло днём 14 марта по адресу Крестовский переулок, д. 8. В ходе досмотра при себе у 28-летнего музыканта было обнаружено вещество, обёрнутое в прозрачную полиэтиленовую плёнку. Оно было направлено на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.
Как уточняет АГН "Москва", Будаев нёс с собой 11 свёртков с амфетамином массой 41,3 грамма, а ещё три свёртка он выбросил на землю при задержании.
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