Вирусолог рассказал, стоит ли бояться появившегося в России "южноафриканского" коронавируса-мутанта

Не стоит бояться штаммов коронавируса, которые отличаются от вызвавшего пандемию исходного варианта, например из ЮАР, так как на них прекрасно действует российская вакцина. Об этом Лайфу заявил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Виктор Зуев.

"Опасаться нам его не надо. Сейчас важно прививаться и меньше думать о каких-то возможных вариантах. Сейчас надо сделать простую вещь, надо привиться, потому что тот самый исходный штамм ещё пока не исчез, в том числе и из нашей страны", — отметил учёный.