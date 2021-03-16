Вирусолог рассказал, стоит ли бояться появившегося в России "южноафриканского" коронавируса-мутанта
Сейчас гражданам необходимо пройти вакцинацию, поскольку исходный вариант ковида пока не исчез.
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Не стоит бояться штаммов коронавируса, которые отличаются от вызвавшего пандемию исходного варианта, например из ЮАР, так как на них прекрасно действует российская вакцина. Об этом Лайфу заявил вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Гамалеи Виктор Зуев.
"Опасаться нам его не надо. Сейчас важно прививаться и меньше думать о каких-то возможных вариантах. Сейчас надо сделать простую вещь, надо привиться, потому что тот самый исходный штамм ещё пока не исчез, в том числе и из нашей страны", — отметил учёный.
Зуев подчеркнул, что необходимо продолжить прививочный режим, чтобы как можно скорее набрать необходимые 70% вакцинированных. Они "обеспечат подушку безопасности и прекращение эпидемии в стране".
Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили первые случаи "южноафриканского" коронавируса-мутанта. Бразильский вариант SARS-CoV-2 пока в стране не обнаружен. Известно, что российские вакцины уже подтвердили эффективность в борьбе с "британским" штаммом коронавируса. Сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как "британский" вариант коронавируса, так и обычный.
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