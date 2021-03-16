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На северо-западе Франции обнаружили новую мутацию коронавируса

На данный момент она не представляет серьёзной опасности, однако изучение продолжается.

16 марта 2021, 08:00

В регионе Бретань на северо-западе Франции специалисты обнаружили новый штамм коронавирусной инфекции. Как сообщает Минздрав страны, всего выявлено восемь заражённых человек.

Предварительные данные не говорят о его повышенной опасности, однако выявить эту мутацию оказалось сложно. Заражённые испытывали симптомы как при обычном коронавирусе, а вот их ПЦР-тесты показывали отрицательный результат. Обнаружить штамм удалось с помощью секвенирования (определения аминокислотной или нуклеотидной последовательности белков и нуклеиновых кислот. — Прим. Лайфа).

В заявлении ведомство указало, что новый штамм нашли в больничном центре в коммуне Ланьон департамента Кот-д`Армор 13 марта. Всего там выявили 79 инфицированных, среди которых восемь человек — с новой мутацией.

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Специалисты не спешат делать выводы об опасности штамма или увеличенной способности к передаче, они продолжают изучать выявленную мутацию и опытным путём планируют установить её реакцию на вакцины и антитела. Власти уже передали все данные о вирусе в международные органы здравоохранения.

Сейчас новый штамм отнесён к числу "вариантов под наблюдением", однако в случае обнаружения угрожающих свойств вируса он перейдёт в категорию "проблемных вариантов".

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Ранее Лайф сообщал, что в России зарегистрировали тест-систему для выявления разных штаммов коронавируса.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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