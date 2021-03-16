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В России зарегистрировали тест-систему для выявления разных штаммов ковида

Речь в том числе идёт о "британском" коронавирусе-мутанте.

16 марта 2021, 06:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России зарегистрировали тест-систему, которая позволяет выявить ряд штаммов коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня зарегистрирована тест-система для [выявления] ряда штаммов коронавируса, в том числе английского", — сообщил глава Минздрава на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

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Ранее Лайф рассказывал, что в России выявили "южноафриканский" коронавирус-мутант. Бразильский вариант SARS-CoV-2 пока в стране не обнаружен.

Известно, что российские вакцины уже подтвердили эффективность в борьбе с "британским" штаммом коронавируса. Сыворотки привитых граждан эффективно нейтрализовали как "британский" вариант коронавируса, так и обычный.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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