Врач назвала болезнь, на которую указывают проблемы с ногтями и волосами
Она посоветовала россиянам каждый год сдавать общий анализ крови.
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Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови человека. На такое заболевание могут указывать проблемы с волосами и ногтями.
"Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей", — отметила медик.
В разговоре с Пятым каналом Жегалина добавила, что нередко к анемии приводит недостаток железа в организме. Причиной может быть недостаточное потребление продуктов животного происхождения, большая потеря крови и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.
"Анемия не приводит к смертельно опасным заболеваниям, но у людей с анемией чаще встречается слабость, повышенная утомляемость, сниженное настроение и чаще возникают головные боли", — заметила терапевт.
Она порекомендовала россиянам каждый год сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к специалисту.
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