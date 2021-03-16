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Врач назвала болезнь, на которую указывают проблемы с ногтями и волосами

Она посоветовала россиянам каждый год сдавать общий анализ крови.

16 марта 2021, 04:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Врач-терапевт Арина Жегалина рассказала о причинах и последствиях анемии, которая характеризуется низким уровнем гемоглобина и эритроцитов в крови человека. На такое заболевание могут указывать проблемы с волосами и ногтями.

"Люди с анемией чаще болеют инфекционными заболеваниями, у них тяжелее протекает новая коронавирусная инфекция, нарушается трофика, то есть состояние волос и ногтей", — отметила медик.

В разговоре с Пятым каналом Жегалина добавила, что нередко к анемии приводит недостаток железа в организме. Причиной может быть недостаточное потребление продуктов животного происхождения, большая потеря крови и нарушение работы желудочно-кишечного тракта.

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"Анемия не приводит к смертельно опасным заболеваниям, но у людей с анемией чаще встречается слабость, повышенная утомляемость, сниженное настроение и чаще возникают головные боли", — заметила терапевт.

Она порекомендовала россиянам каждый год сдавать общий анализ крови для диагностики этого синдрома, а также своевременно обращаться за помощью к специалисту.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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