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Категорий: 18

В Москве ожидается до пяти градусов тепла и осадки

Скорость ветра не превысит 8 м/с.

16 марта 2021, 03:57
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Москве во вторник, 16 марта, ожидается облачная погода, небольшие осадки и гололедица. Температура воздуха днём может подняться до плюс пяти градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В ночь на среду температура может опуститься до трёх градусов ниже нуля. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.

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В Подмосковье температура днём также поднимется до пяти градусов тепла, а вот ночью похолодает до шести градусов мороза.

Ранее москвичам пообещали аномалию климата, которая поменяет их жизнь. Причём глобальное потепление коснётся гардероба столичных жителей уже в ближайшем будущем.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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