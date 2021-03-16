В Москве ожидается до пяти градусов тепла и осадки

В Москве во вторник, 16 марта, ожидается облачная погода, небольшие осадки и гололедица. Температура воздуха днём может подняться до плюс пяти градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

В ночь на среду температура может опуститься до трёх градусов ниже нуля. Скорость южного и юго-восточного ветра не превысит 8 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура днём также поднимется до пяти градусов тепла, а вот ночью похолодает до шести градусов мороза.

Ранее москвичам пообещали аномалию климата, которая поменяет их жизнь. Причём глобальное потепление коснётся гардероба столичных жителей уже в ближайшем будущем.

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