Washington Post признала, что приписала Трампу не его слова

Американская газета The Washington Post признала, что в одной из своих статей приписала бывшему президенту США Дональду Трампу слова, которые он не говорил. Публикация касалась содержания телефонного разговора о фальсификациях на выборах в штате Джорджия.

После этого экс-глава Белого дома похвалил издание, его заявление опубликовал в "Твиттере" интернет-портал Daily Caller.

"Хотя я ценю то, что The Washington Post внесла правку, что сразу же делает всю историю с охотой на ведьм из-за Джорджии несостоятельной, оригинальная публикация с самого начала была фальшивкой. В любом случае я благодарю The Washington Post за исправление", — подчеркнул Трамп.

Перед этим газета сопроводила статью от января 2021 года комментарием с признанием, что приписали Трампу слова, которые он не говорил. В новой версии были исправлены заголовок и цитаты.

"Через два месяца после публикации этого материала секретарь штата Джорджия обнародовал аудиозапись декабрьского телефонного разговора президента Дональда Трампа с главой следственной группы по выборам в штате. Запись показала, что The Washington Post привела неверную цитату из комментариев Трампа во время звонка, опираясь на информацию, которую предоставил источник. Трамп не говорил следователю, чтобы она "нашла подтасовки", и не говорил, что она станет "национальным героем", если сделает это", — признало издание.

Напомним, в начале года The Washington Post утверждала, что Трамп звонил в конце декабря главе следственной группы при секретаре Джорджии и сказал ей, что она должна "найти подтасовки" на президентских выборах, состоявшихся в штате 3 ноября. Позже появилась запись разговора, согласно которой бывший американский лидер призывал её обратить внимание на ситуацию в округе Фултон, где она "найдёт невероятные вещи, мошенничество", о котором, по его словам, поступила информация "от действительно надёжных источников".

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп раскритиковал Меган Маркл за интервью телеведущей Опре Уинфри и сказал, что герцогиня Сассекская "никуда не годится".

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