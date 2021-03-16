В России выявлен южноафриканский коронавирус-мутант
Бразильский вариант SARS-CoV-2 пока в стране не обнаружен.
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Южноафриканский штамм коронавируса выявлен в России. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре, рассказывая о работе 14 научно-исследовательских организаций, отслеживающих изменения SARS-CoV-2 в стране.
"Выявлено 28 изолятов, относящихся к британскому варианту, 2 — относящихся к южноафриканскому варианту; изолятов, относящихся к бразильскому варианту, не выявлено. В 16 случаях выявлены другие мутации", — говорится в сообщении на сайте ведомства.
По данным Роспотребнадзора, британский коронавирус-мутант найден уже в 111 странах, южноафриканский — в 58. В России в поисках различных новых штаммов взяли уже 8159 тестов у людей для снижения "эпидемиологического риска". В том числе это прибывающие из-за рубежа, а также те, с кем они общались. Речь также идёт о людях, у кого заподозрили повторное заражение, кому не помогает лечение, маленькие дети с тяжёлыми формами заболевания, люди с нетипичным течением заболевания и другие.
О том, что "британский" штамм коронавируса выявлен в 25 странах Европы, включая Россию, в ВОЗ сообщали ещё в январе. Тогда отмечалось, что хоть вирус-"мутант" и отличается высокой заразностью, но не влияет на тяжесть течения болезни.
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