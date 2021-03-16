В России выявлен южноафриканский коронавирус-мутант

По данным Роспотребнадзора, британский коронавирус-мутант найден уже в 111 странах, южноафриканский — в 58. В России в поисках различных новых штаммов взяли уже 8159 тестов у людей для снижения "эпидемиологического риска". В том числе это прибывающие из-за рубежа, а также те, с кем они общались. Речь также идёт о людях, у кого заподозрили повторное заражение, кому не помогает лечение, маленькие дети с тяжёлыми формами заболевания, люди с нетипичным течением заболевания и другие.