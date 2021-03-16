В ДНР рассказали, сколько жителей Донбасса уже получили паспорта граждан РФ
В Донецке хотели бы, чтобы там открылись избирательные участки в российский единый день голосования.
Фото © ТАСС / Река Александр
Более полумиллиона жителей Донбасса будут иметь российское гражданство к сентябрю. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, сейчас только в ДНР уже 224 тысячи человек с паспортом гражданина РФ.
"При нынешних темпах выдачи паспортов к сентябрю в республиках Донбасса будет проживать более полумиллиона российских граждан", — сказал Пушилин в интервью "Парламентской газете".
Глава ДНР отметил, что для проживающих в республике россиян важно поучаствовать в выборах, которые пройдут в РФ в сентябре.
"Сказать, что это очень патриотичный электорат, — ничего не сказать. То, что для многих россиян гражданский долг, для наших людей — долгожданная и дорогая сопричастность к определению судьбы своего Отечества", — подчеркнул Пушилин.
Ранее Лайф рассказывал, что Пушилин заподозрил Украину в подготовке наступления в Донбассе. По данным Донецка, Киев стягивает в регион наёмников.
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