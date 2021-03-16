Сестра Ким Чен Ына пригрозила лишить США спокойного сна

Пхеньян пригрозил Соединённым Штатам и Южной Корее последствиями, если они не откажутся от совместных военных манёвров. С заявлением по этому поводу выступила Ким Ё Чжон, член политбюро Трудовой партии Кореи, сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Она отметила, что Пхеньян был против учений, но "проявлял терпимость". Однако Сеул опять выбрал "март войны", а не "тёплый март". Ким Ё Чжон подчеркнула, что диалог между двумя странами несовместим с этими военными учениями.

"Нам придётся ставить вопрос упразднения Комитета по делам мирного объединения Родины — организации по диалогу с Югом, у которой больше нет повода для существования в нынешней обстановке..." — заявила сестра Ким Чен Ына.

Она также пригрозила, что Пхеньян может отказаться от межкорейского военного соглашения. А ещё впервые обратилась к администрации нового президента США Джо Байдена. Ким Ё Джон посоветовала Вашингтону не делать того, что может помешать Штатам "спать комфортно" в течение следующих четырёх лет.

Ранее СМИ писали, что именно младшая сестра Ким Чен Ына может возглавить страну после брата. Тогда предполагалось, что нынешний лидер якобы не может выполнять свои обязанности из-за проблем со здоровьем.

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