Овечкин догнал Эспозито и в списке лучших снайперов НХЛ
Всего на счету россиянина 717 шайб.
Российский нападающий Александр Овечкин догнал канадца Фила Эспозито по количеству забитых шайб. Теперь россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.
Российский хоккеист забросил одну из шайб в ходе встречи своей команды с "Баффало Сэйбрз". Матч закончился со счётом 6:0 в пользу команды Овечкина.
Ранее российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Питтсбург Пингвинз" отметился результативной передачей и вышел на сотое место в соответствующем рейтинге в Национальной хоккейной лиге.
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