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Овечкин догнал Эспозито и в списке лучших снайперов НХЛ

Всего на счету россиянина 717 шайб.

16 марта 2021, 03:45
<p>Фото © <a href="http://www.gettyimages.com/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Icon Sportswire / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru</a></p>

Фото © Icon Sportswire / Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

Российский нападающий Александр Овечкин догнал канадца Фила Эспозито по количеству забитых шайб. Теперь россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

Российский хоккеист забросил одну из шайб в ходе встречи своей команды с "Баффало Сэйбрз". Матч закончился со счётом 6:0 в пользу команды Овечкина.

Овечкин и ещё трое россиян попали в сборную разочарований НХЛ

Овечкин и ещё трое россиян попали в сборную разочарований НХЛ

Ранее российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Питтсбург Пингвинз" отметился результативной передачей и вышел на сотое место в соответствующем рейтинге в Национальной хоккейной лиге.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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