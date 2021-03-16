Овечкин догнал Эспозито и в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин догнал канадца Фила Эспозито по количеству забитых шайб. Теперь россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги.

Российский хоккеист забросил одну из шайб в ходе встречи своей команды с "Баффало Сэйбрз". Матч закончился со счётом 6:0 в пользу команды Овечкина.

Ранее российский нападающий, капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин в матче с "Питтсбург Пингвинз" отметился результативной передачей и вышел на сотое место в соответствующем рейтинге в Национальной хоккейной лиге.

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