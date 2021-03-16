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Устроивший мини-зиму в Москве мощный циклон добрался до востока России

В штормовой зоне окажутся Хабаровский край, северо-восток Сахалина и Приморье.

16 марта 2021, 04:09
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Мощный штормовой циклон, который начал шествие от западных регионов страны, теперь добрался до востока. Однако туда он принесёт меньше проблем, сообщает центр погоды "Фобос".

В штормовой зоне окажутся Хабаровский край, северо-восток Сахалина и Приморье. Но тяжелые погодные условия коснуться лишь побережья Охотского и Японского морей, а также Татарского пролива. Скорость порывов ветра там может превысить 20 м/с. Местами на юге Хабаровского края и севере Приморья за сутки может выпасть порядка половины мартовской нормы осадков.

Сообщается, что интенсивные снегопады пройдут и у берегов Камчатки. Но это произойдет из-за другого тихоокеанского циклона.

Крушит заправки и сдувает крыши: под Хабаровском ввели режим ЧС из-за мощного циклона — видео

Крушит заправки и сдувает крыши: под Хабаровском ввели режим ЧС из-за мощного циклона — видео

Напомним, из-за арктического вторжения несколько дней жителей Центральной России наблюдали аномальные для марта морозы.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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