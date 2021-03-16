Устроивший мини-зиму в Москве мощный циклон добрался до востока России

Мощный штормовой циклон, который начал шествие от западных регионов страны, теперь добрался до востока. Однако туда он принесёт меньше проблем, сообщает центр погоды "Фобос".

В штормовой зоне окажутся Хабаровский край, северо-восток Сахалина и Приморье. Но тяжелые погодные условия коснуться лишь побережья Охотского и Японского морей, а также Татарского пролива. Скорость порывов ветра там может превысить 20 м/с. Местами на юге Хабаровского края и севере Приморья за сутки может выпасть порядка половины мартовской нормы осадков.

Сообщается, что интенсивные снегопады пройдут и у берегов Камчатки. Но это произойдет из-за другого тихоокеанского циклона.

Напомним, из-за арктического вторжения несколько дней жителей Центральной России наблюдали аномальные для марта морозы.

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