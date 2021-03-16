В Минздраве рассказали, сколько россиян болело ковидом на пике пандемии
По словам главы ведомства, система здравоохранения с такими объёмами и нагрузкой справлялась.
Фото © ТАСС / Афонина Елена
На пике пандемии в России от коронавируса лечилось около 1,25 млн человек, при этом медицинская служба справилась с таким объёмом работы. Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"До 270 тысяч коек было в пики развёрнуто, и под наблюдением находилось до 1 млн 250 тысяч человек на пике заболеваемости", — отметил глава Минздрава на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.
А ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России возможен новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.
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