В Минздраве рассказали, сколько россиян болело ковидом на пике пандемии

На пике пандемии в России от коронавируса лечилось около 1,25 млн человек, при этом медицинская служба справилась с таким объёмом работы. Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"До 270 тысяч коек было в пики развёрнуто, и под наблюдением находилось до 1 млн 250 тысяч человек на пике заболеваемости", — отметил глава Минздрава на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

А ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России возможен новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.

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