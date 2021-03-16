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В Минздраве рассказали, сколько россиян болело ковидом на пике пандемии

По словам главы ведомства, система здравоохранения с такими объёмами и нагрузкой справлялась.

16 марта 2021, 07:14

Фото © ТАСС / Афонина Елена

На пике пандемии в России от коронавируса лечилось около 1,25 млн человек, при этом медицинская служба справилась с таким объёмом работы. Такие данные привёл министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"До 270 тысяч коек было в пики развёрнуто, и под наблюдением находилось до 1 млн 250 тысяч человек на пике заболеваемости", — отметил глава Минздрава на расширенном заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

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А ранее вирусолог Алексей Аграновский заявил, что в России возможен новый подъём заболеваемости ковидом. Однако, по мнению эксперта, он будет мягче, чем осенний пик.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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